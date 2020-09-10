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Полиция заинтересовалась съевшей щенков женщиной на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Полиция возбудила уголовное дело на жительницу Алтайского края, которая ест собак для здоровья, сообщила Sibnet.ru пресс-служба УМВД России по Алтайскому краю.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) в отношении 54-летней жительницы села Зеленая Дубрава Алтайского края, которая  в июне этого года забила двух щенков и съела. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

До этого женщина говорила, что ест только домашних собак ради профилактики туберкулеза. Зоозащитники утверждали, что полиция просит женщину говорить всем, что она употребляет животных в пищу из-за бедности.

 «Уголовное дело возбуждено на основании дополнительной проверки данного факта, которая  была назначена начальником МО МВД России "Рубцовский" 5 сентября», — говорится в сообщении.

По информации официальных источников правительства Алтайского края, женщина не находится в асоциальном положении, не состоит на учете в службе социальной защиты как представитель остронуждающейся категории граждан, имеет официальные источники дохода.

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Топ комментариев

fenimor

что проходит прямая линия что нет, результат НОЛЬ

Nik3316

нет, это они про официальную, просто по статистике мы богатые, а по налогам бедные...

turan601

да нет не 0, хоть народ раз в год веселил,чует что рейтинг на дне

Uynachalnica

Кто посмел? Выборы значит виртуальные завсегда пожалуйста, а пагаварить с вождем в бункере уже опасно?

Иркут 69

Горе то какое, великий Пу не сможет прочитать свой очередной монолог.... ☺️