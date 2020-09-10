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Назван самый мощный смартфон в мире

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Asus

Самым производительным смартфоном в мире по итогам августа 2020 года стал Asus ROG Phone 3, свидетельствует тест популярного бенчмарка AnTuTu. Глобальный рейтинг включает десять моделей, сообщают разработчики теста на своем официальном сайте.

Лучшие показатели производительности демонстрируют аппараты, построенные на платформе Qualcomm Snapdragon 865. Среди них есть модели, работающие на новейшей версии Plus, которая была представлена в июле 2020 года.

Asus ROG Phone 3 набрал в синтетическом тесте 615 тысяч баллов. Второе и третье место за OnePlus 8 Pro и Oppo Find X2 Pro, которые оснащены процессором Snapdragon 865. Четвертое место занял Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G.

Три последних строчки в топ-10 занимают смартфоны Samsung, использующие фирменные процессоры Exynos 990. При этом в рейтинг не попали флагманы Huawei, а также смартфоны, использующие процессоры MTK.

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