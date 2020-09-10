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Иркутских «Бонни и Клайда» объявили в федеральный розыск

Источник:
Sibnet.ru
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Мужчину и женщину, осужденных за вооруженные разбойные нападения и сбежавших в Иркутской области из-под конвоя, объявили в федеральный розыск, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Бурятии.

В понедельник в отдел внутренних дел в Иркутске доставили двух заключенных — 31-летнего Сергея Устюгова и 24-летнюю Татьяну Никитину. Их осудили еще в 2018 году за совершение разбойных нападений.

Фото: © ГУ МВД по Иркутской области

Влюбленные молодые люди, по словам правоохранителей, находясь на свободе, совершали вооруженные ограбления ювелирных магазинов и торговых точек. При задержании у них изъяли оружие.

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Когда они находились в колонии, сыщики вышли на след преступлений, к которым оба могли быть причастны. Их повезли на следственный эксперимент. Но в какой-то момент охрана упустила преступников, и они сбежали.

Ориентировки направлены в другие регионы. Прежде всего, в Красноярский край и республику Бурятия. 

Не исключается версия, что Устюгов и Никитина могут по-прежнему находиться в окрестностях Иркутска, Ангарска, Усольского района. Сотрудники полиции просят прежде всего дачников и автомобилистов проявлять бдительность и сообщать о любых подозрительных лицах по телефону 02 (с мобильного 102).

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