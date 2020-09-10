Школьница в день рождения надругалась над парнем бутылкой

Следователи проверят видео, на котором 15-летняя именинница «надругалась»
бутылкой над парнем, сообщает СУ СК РФ по новосибирской области.
Скандальное видео разместили в мессенджерах. В ролике,
15-летняя именинница уговорила 21-летнего парня снять штаны, а потом
«надругалась» над ним бутылкой. Гости сняли это на видео.
«По размещенному в СМИ видео, из которого следует что в поселке
Маслянино Новосибирской области 15-летняя девочка совершила противоправные
действия в отношении 21-летнего молодого человека, организовано проведение
доследственной проверки», — говорится в сообщении.