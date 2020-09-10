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Школьница в день рождения надругалась над парнем бутылкой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Wikimedia / CC-BY-SA-3.0

Следователи проверят видео, на котором 15-летняя именинница «надругалась» бутылкой над парнем, сообщает СУ СК РФ по новосибирской области.

Скандальное видео разместили в мессенджерах. В ролике, 15-летняя именинница уговорила 21-летнего парня снять штаны, а потом «надругалась» над ним бутылкой. Гости сняли это на видео.

«По размещенному в СМИ видео, из которого следует что в поселке Маслянино Новосибирской области 15-летняя девочка совершила противоправные действия в отношении 21-летнего молодого человека, организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.

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Топ комментариев

fenimor

что проходит прямая линия что нет, результат НОЛЬ

Nik3316

нет, это они про официальную, просто по статистике мы богатые, а по налогам бедные...

turan601

да нет не 0, хоть народ раз в год веселил,чует что рейтинг на дне

Uynachalnica

Кто посмел? Выборы значит виртуальные завсегда пожалуйста, а пагаварить с вождем в бункере уже опасно?

Иркут 69

Горе то какое, великий Пу не сможет прочитать свой очередной монолог.... ☺️