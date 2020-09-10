Школьница в день рождения надругалась над парнем бутылкой

Следователи проверят видео, на котором 15-летняя именинница «надругалась» бутылкой над парнем, сообщает СУ СК РФ по новосибирской области.

Скандальное видео разместили в мессенджерах. В ролике, 15-летняя именинница уговорила 21-летнего парня снять штаны, а потом «надругалась» над ним бутылкой. Гости сняли это на видео.

«По размещенному в СМИ видео, из которого следует что в поселке Маслянино Новосибирской области 15-летняя девочка совершила противоправные действия в отношении 21-летнего молодого человека, организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.