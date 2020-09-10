Черчесов обозначил условие выхода сборной на новый уровень

Сборная России по футболу может подняться на качественно иной уровень по итогам розыгрыша Лиги наций, сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов.
«Нужно выиграть нашу группу в Лиге наций. Вот тогда мы и поднимемся на качественно иной уровень — будем соперничать с другими сборными. А вот как поднять свой класс? Станем двигаться от матча к матчу, стараться поднять свое мастерство», — сказал Черчесов в интервью «Спорт-Экспрессу».
В начале сентября сборная России стартовала в Лиге наций двумя победами подряд. Команда победила на своем поле Сербию (3:1) и одолела на выезде Венгрию (3:2).
По мнению тренера, сборной удается стабильно набирать очки благодаря тщательному подбору игроков. «Скрупулезно готовимся к каждой встрече. Учитываем свои козыри, изучаем соперников», — сказал он.
Сборная России выступает в Лиге B (втором дивизионе Лиги наций). В случае победы в группе футболисты выйдут в Лигу А.
fenimorчто проходит прямая линия что нет, результат НОЛЬ
Nik3316нет, это они про официальную, просто по статистике мы богатые, а по налогам бедные...
turan601да нет не 0, хоть народ раз в год веселил,чует что рейтинг на дне
UynachalnicaКто посмел? Выборы значит виртуальные завсегда пожалуйста, а пагаварить с вождем в бункере уже опасно?
Иркут 69Горе то какое, великий Пу не сможет прочитать свой очередной монолог.... ☺️