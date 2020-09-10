НАВЕРХ

Черчесов обозначил условие выхода сборной на новый уровень

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © РФС

Сборная России по футболу может подняться на качественно иной уровень по итогам розыгрыша Лиги наций, сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов.

«Нужно выиграть нашу группу в Лиге наций. Вот тогда мы и поднимемся на качественно иной уровень — будем соперничать с другими сборными. А вот как поднять свой класс? Станем двигаться от матча к матчу, стараться поднять свое мастерство», — сказал Черчесов в интервью «Спорт-Экспрессу».

В начале сентября сборная России стартовала в Лиге наций двумя победами подряд. Команда победила на своем поле Сербию (3:1) и одолела на выезде Венгрию (3:2).

По мнению тренера, сборной удается стабильно набирать очки благодаря тщательному подбору игроков. «Скрупулезно готовимся к каждой встрече. Учитываем свои козыри, изучаем соперников», — сказал он.

Сборная России выступает в Лиге B (втором дивизионе Лиги наций). В случае победы в группе футболисты выйдут в Лигу А.

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Топ комментариев

fenimor

что проходит прямая линия что нет, результат НОЛЬ

Nik3316

нет, это они про официальную, просто по статистике мы богатые, а по налогам бедные...

turan601

да нет не 0, хоть народ раз в год веселил,чует что рейтинг на дне

Uynachalnica

Кто посмел? Выборы значит виртуальные завсегда пожалуйста, а пагаварить с вождем в бункере уже опасно?

Иркут 69

Горе то какое, великий Пу не сможет прочитать свой очередной монолог.... ☺️