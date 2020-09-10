Навальный полностью пришел в сознание и все вспомнил

Алексей Навальный почти полностью восстановился после выхода из медицинской комы, сообщают немецкие СМИ.

Полиция Берлина усилила охрану в клинике Charite после того, как находящийся там Алексей Навальный полностью пришел в сознание. Он вспомнил подробности того, что происходило с ним до потери сознания в самолете, пишут немецкие СМИ.

Навальный уже восстановился до такой степени, что смог вспомнить события, непосредственно предшествующие отравлению, приводит РБК сообщение Der Spiegel.

В связи с этим уголовная полиция усилила охрану политика, опасаясь, что это может стать поводом для новых покушений. Был введен «высший уровень безопасности» («Красная угроза»).

К Навальному начали пускать посетителей, хотя раньше видеться с ним могла только жена, однако для встречи с политиком нужно преодолеть три кордона охраны.

«По мнению врачей, физически Навальному удастся восстановиться как минимум на 90%, а психически он уже восстановился практически полностью», — отмечает The Insider.

Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа в Омске, 22 августа его перевезли в немецкую клинику «Шарите». Исследование анализов оппозиционера в лаборатории Бундесвера показало, что он был отравлен веществом из группы «Новичок».