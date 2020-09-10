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Объявлена стоимость обновленного кроссовера Honda CR-V

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Honda

Рестайлинговый кроссовер Honda CR-V, изменивший переднюю часть с бамперами и решеткой радиатора, в России будет стоить от 2,3 до 3 миллионов рублей, сообщила пресс-служба компании.

От предыдущей модели CR-V отличается видоизмененной радиаторной решеткой и другими фонарями. В салоне устанавливается чуть переработанная центральная консоль.

Автомобиль предложат с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил, а также с 2,4-литровым агрегатом, развивающим 186 лошадиных сил. Оба мотора работают в паре с вариатором и системой полного привода.

Модель предлагается в четырех стандартных комплектациях: Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige по цене от 2,3 миллиона до 2,9 миллиона рублей.

В базовой версии кроссовер оснащается электроприводом складывания зеркал, климат-контролем, обогревом зоны покоя щеток стеклоочистителя, электронным стояночным тормозом и 18-дюймовыми колесными дисками. Старшие модификации оснастили светодиодной оптикой, мультимедийной системой с приложениями Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс.Навигатор, функцией дистанционного запуска двигателя, а также датчиком дождя.

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Топ комментариев

fenimor

что проходит прямая линия что нет, результат НОЛЬ

Nik3316

нет, это они про официальную, просто по статистике мы богатые, а по налогам бедные...

turan601

да нет не 0, хоть народ раз в год веселил,чует что рейтинг на дне

Uynachalnica

Кто посмел? Выборы значит виртуальные завсегда пожалуйста, а пагаварить с вождем в бункере уже опасно?

Nik3316

ну вот Максимка, нормальных фильмов без гомосятины ты уже и не посмотришь...