Объявлена стоимость обновленного кроссовера Honda CR-V

Рестайлинговый кроссовер Honda CR-V, изменивший переднюю часть с бамперами и решеткой радиатора, в России будет стоить от 2,3 до 3 миллионов рублей, сообщила пресс-служба компании.

От предыдущей модели CR-V отличается видоизмененной радиаторной решеткой и другими фонарями. В салоне устанавливается чуть переработанная центральная консоль.

Автомобиль предложат с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил, а также с 2,4-литровым агрегатом, развивающим 186 лошадиных сил. Оба мотора работают в паре с вариатором и системой полного привода.

Модель предлагается в четырех стандартных комплектациях: Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige по цене от 2,3 миллиона до 2,9 миллиона рублей.

В базовой версии кроссовер оснащается электроприводом складывания зеркал, климат-контролем, обогревом зоны покоя щеток стеклоочистителя, электронным стояночным тормозом и 18-дюймовыми колесными дисками. Старшие модификации оснастили светодиодной оптикой, мультимедийной системой с приложениями Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс.Навигатор, функцией дистанционного запуска двигателя, а также датчиком дождя.