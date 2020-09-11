Фильм дня: «Потерянный рейс»

Фильм «Потерянный рейс» — реконструкция событий, происходивших в воздушном пространстве США 11 сентября 2001 года. По записям прощальных телефонных звонков с борта самолета, по данным авиадиспетчеров и черных ящиков, по обрывочной информации о террористах восстановлены последние два часа жизни экипажа и пассажиров рейса UAL93, давших отпор захватчикам.

США/Великобритания/Франция, 2006 год, режиссер Пол Грингарсс, 16+

В центре сюжета фильма захват одного из четырех самолетов, оказавшихся в руках террористов 11 сентября. Тогда два авиалайнера угонщики направили на башни-близнецы Всемирного торгового центра, еще один врезался в здание Пентагона.

Четвертый борт (рейс 93 United Airlines), который должен был врезаться в здание Конгресса или Белого дома, не достиг цели, разбившись в 240 километрах от Вашингтона.

За те два часа, которые длится фильм «Потерянный рейс», зритель практически в реальном времени переживает происходящее в салоне самолета.

Эффект присутствия, который удалось создать съемочной группе, заставляет сопереживать и ощущать панику, страх, отчаянное желание спастись, в также невероятную злость и разочарование от опрометчивых решений героев картины.

«Привет, мам, это я. Я… Я в самолете… Нас захватили, и я звоню тебе, чтобы сказать, что я люблю тебя. И попрощаться… Одна очень добрая женщина дала мне телефон и сказала, что я должна попрощаться…», — говорит одна из заложниц по бортовому телефону.

Семьи 40 погибших пассажиров рейса 93 сотрудничали с Полом Гринграссом в создании картины, помогая воспроизвести мельчайшие детали: одежду своих родных, книги или музыку, которую те могли бы читать или слушать, еду, которую они могли бы заказать на борту.

Особенность фильма — в нем нет главного героя. У всех — каждого пассажира и члена экипажа погибшего Boeing — есть своя маленькая история, которая в последние минуты жизни становится огромной, важной, обретает жизнеутверждающий смысл. Например, одна из стюардесс не любит летать, потому что дома по ней скучают любимый муж и дети, а пилот планирует после рейса отпраздновать с женой годовщину…

Ярко раскрываются характеры и тех, кто оставался на земле — военных и представителей авиакомпаний. Сначала они действуют строго по регламенту внештатных ситуаций, в какой-то мере не веря в происходящее. Затем, когда приходит осознание реальности, как снежный ком нарастает паника и раскрывается обычная человеческая суть, которая способна руководить каждым, независимо от должности.

Финал картины однозначный и жесткий. Концовка впечатлит даже тех зрителей, кто в подробностях знает историю рейса 93 United Airlines.