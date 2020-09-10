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Ветеринары Забайкалья пригрозили штрафами за выгул свиней

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ветеринары Забайкалья в очередной раз напомнили фермерам, что из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Свободный выгул этих животных запрещен и карается по закону, сообщила пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

Африканская чума свиней вспыхнула в границах сел Укыр и Менза в июле. За это время ветеринары уничтожили более 1,2 тысячи животных. Болезнь стала причиной огромных экономических потерь среди фермеров. В ряде районов был введен карантин.

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Владельцев животных, в том числе личных подсобных хозяйств, попросили соблюдать ряд правил, позволяющих сохранить здоровье свиней и не дать болезни распространиться. Одно из основных правил профилактики — безвыгульное содержания хрюшек. Но специалисты продолжают регистрироваться случаи свободного выгула свиней. 

Ветеринары проверили владельцев животных в нескольких районах края и выявили ряд нарушений. В отношении владельцев животных возбуждено восемь дел об административном правонарушении. Им назначен штраф в размере 4 тысяч рублей.

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Топ комментариев

fenimor

что проходит прямая линия что нет, результат НОЛЬ

Nik3316

нет, это они про официальную, просто по статистике мы богатые, а по налогам бедные...

turan601

да нет не 0, хоть народ раз в год веселил,чует что рейтинг на дне

Nik3316

ну вот Максимка, нормальных фильмов без гомосятины ты уже и не посмотришь...

Uynachalnica

Кто посмел? Выборы значит виртуальные завсегда пожалуйста, а пагаварить с вождем в бункере уже опасно?