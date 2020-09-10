Ветеринары Забайкалья пригрозили штрафами за выгул свиней

Ветеринары Забайкалья в очередной раз напомнили фермерам, что из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Свободный выгул этих животных запрещен и карается по закону, сообщила пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

Африканская чума свиней вспыхнула в границах сел Укыр и Менза в июле. За это время ветеринары уничтожили более 1,2 тысячи животных. Болезнь стала причиной огромных экономических потерь среди фермеров. В ряде районов был введен карантин.

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Владельцев животных, в том числе личных подсобных хозяйств, попросили соблюдать ряд правил, позволяющих сохранить здоровье свиней и не дать болезни распространиться. Одно из основных правил профилактики — безвыгульное содержания хрюшек. Но специалисты продолжают регистрироваться случаи свободного выгула свиней.

Ветеринары проверили владельцев животных в нескольких районах края и выявили ряд нарушений. В отношении владельцев животных возбуждено восемь дел об административном правонарушении. Им назначен штраф в размере 4 тысяч рублей.