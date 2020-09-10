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Гриб с ресницами нашли в Красноярском крае. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Элинор Пэйт

Необычный гриб с ресницами сфотографировали в национальном парке «Шушенский бор», сообщает пресс-служба нацпарка.

В Горном и Перовском лесничествах парка наступил «грибной сезон». В это время можно встретить не только привычные всем маслята, рыжики, грузди и сыроежки, но и экзотические виды, которые кажутся порой гостями с другой планеты.

Среди них скутеллиния щитовидная (лат. Scutellnia scutellta) — вид грибов-аскомицетов из семейства Пиронемовые. Она имеет очень мелкие размеры – самые крупные представители вида достигают только 2 сантиметра в диаметре. Также скутеллинию отличает необычно яркий оранжевый цвет.

Внутренняя часть плодового тела окаймлена темными волосками. Поэтому широко распространено ее народное название – «гриб с ресницами». Кроме того, за необычный вид и маленький размер ее называют «шапкой эльфа». 

Мякоть скутеллинии не имеет ярко-выраженного вкуса, не ядовита, но ее количество настолько незначительно, что гриб не имеет ценности для любителей «тихой охоты» и причисляется к несъедобным грибам.

Скутеллиния – распространенный сапротроф (питается органическими веществами мертвых тел, участвуя в их разложении) и растет на разлагающемся древесном субстрате – гнилых пнях, бревнах, упавших ветках. Увидеть ее можно с весны по осень в Горном лесничестве парка. 

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Топ комментариев

fenimor

что проходит прямая линия что нет, результат НОЛЬ

Nik3316

нет, это они про официальную, просто по статистике мы богатые, а по налогам бедные...

turan601

да нет не 0, хоть народ раз в год веселил,чует что рейтинг на дне

Nik3316

ну вот Максимка, нормальных фильмов без гомосятины ты уже и не посмотришь...

Uynachalnica

Кто посмел? Выборы значит виртуальные завсегда пожалуйста, а пагаварить с вождем в бункере уже опасно?