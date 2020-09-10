Десятки тонн птицы уничтожили в Омской области из-за гриппа

Птичий грипп затронул новые населённые пункты в Омской области, из-за вируса пришлось уничтожить 16 тысяч голов птицы – это 30 тысяч тонн, рассказал министр сельского хозяйства региона Николай Дрофа.

Как сообщил Дрофа на пресс-конференции, тысячи птиц были уничтожены в личных подсобных хозяйствах. Фермеры получат компенсации из резервного фонда региона, это 9 миллионов рублей.

Основной урон был нанесён птицефабрике «Иртышской», там предстоит уничтожить 1,5 миллиона птиц. Они были застрахованы, поэтому фабрика получит более 200 миллионов рублей. Ранее Дрофа высказывал опасения, что другие предприятия региона могут не выработать то количество яиц, которые давала пострадавшая от гриппа фабрика.

По последним данным, карантин по птичьему гриппу установлен в Нижнеомском, Тюкалинском, Омском, Крутинском, Калачинском, Саргатском, Горьковской, Муромцевском, Кормиловском, Большереченском, Полтавском, Черлакском, Москаленском и Марьяновском районах области.