Экс-мэра Норильска обвинили в халатности после разлива топлива

Следователи передали в прокуратуру дело экс-мэра Норильска Рината Ахметчина по обвинению его в халатности во время разлива топлива в хранилище ТЭЦ-3, сообщает СК РФ.

По данным следствия, Ахметчин, получив информацию об аварийном разливе более 21 тысячи тонн нефтепродуктов из хранилища ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» за пределы территории промышленной площадки, своевременно не ввел режим чрезвычайной ситуации.

Также чиновник «в пределах предоставленных ему полномочий» не организовал проведение ликвидационных работ по предотвращению загрязнения дизельным топливом грунта и акватории рек.

«Бездействие Ахметчина привело к увеличению вреда, нанесенного почве и водным объектам на обширной территории региона», — говорится в сообщении.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы города Норильска Рината Ахметчина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного

Уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) направлено в Генпрокуратуру Российской Федерации. Ему грозит денежный штраф или исправительные работы на год.

В июле глава Норильска заявил журналистам, что город не справляется самостоятельно с ростом заболеваемости коронавирусом, ему нужна помощь краевых властей. Он упомянул, что написал письмо красноярскому губернатору Александру Уссу с просьбой о поддержке врачами и средним медперсоналом.

Усс обвинил в ситуации мэра Норильска. После этого Ахметчин подал в отставку. Депутаты единогласно приняли отставку и назначили Николая Тимофеева исполняющим полномочия главы до избрания.