Сарик Андреасян снимет сериал про маньяка Чикатило

Режиссер Сарик Андреасян, известный по фильмам «Землетрясение» и «Непрощенный», снимет сериал про серийного убийцу, насильника и педофила Андрея Чикатило.

«Мы ставим перед собой амбициозные художественные задачи. Это страшная история, и мы будем стараться максимально честно ее донести», — сказал Андреасян ТАСС.

Сериал будет называться «Чикатило. Явление зверя», он расскажет о самом маньяке и расследовании его преступлений. Исполнители главных ролей пока не называются.

Андрей Чикатило — один из самых известных серийных убийц. Его называли «Ростовский потрошитель», «Гражданин Икс», «Убийца из лесополосы» и «Сатана». Он убил не меньше 43 человек в разных регионах СССР, действуя преимущественно в Ростовской области.