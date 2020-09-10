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Сарик Андреасян снимет сериал про маньяка Чикатило

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sarik_andreasyan, instagram.com/sarik_andreasyan

Режиссер Сарик Андреасян, известный по фильмам «Землетрясение» и «Непрощенный», снимет сериал про серийного убийцу, насильника и педофила Андрея Чикатило.

«Мы ставим перед собой амбициозные художественные задачи. Это страшная история, и мы будем стараться максимально честно ее донести», — сказал Андреасян ТАСС.

Сериал будет называться «Чикатило. Явление зверя», он расскажет о самом маньяке и расследовании его преступлений. Исполнители главных ролей пока не называются.

Андрей Чикатило — один из самых известных серийных убийц. Его называли «Ростовский потрошитель», «Гражданин Икс», «Убийца из лесополосы» и «Сатана». Он убил не меньше 43 человек в разных регионах СССР, действуя преимущественно в Ростовской области.

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