Плотный туман накрыл Новосибирск. ФОТО

Густой туман утром в четверг увидели новосибирцы, это произошло из-за повышения атмосферного давления при очень увлаженной дождями земле, сообщил Sibnet.ru в понедельник пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцетра Ренад Ягудин.

«Без конца шли дожди. Почва и приземный слой воздуха увлажнены. Наступил рост атмосферного давления, циклон отошел на северо-восток. Резко ослабла скорость ветра в приземном слое и произошла при низких температурах конденсация водяного пара. Мы воспринимаем капельки влаги, как туман», — сказал синоптик.

Он добавил, что для сентября это типичное явление. Видимость упала, по его оценке, до 50-100 метров.

«У нас нет тумана. Аэропорт работает в штатном режиме», — сказала представитель Толмачево Ирина Шавшина.