Сын Тарзана и Наташи Королевой выпустил клип

Повзрослевший сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Тарзана Архип Глушко выпустил свой первый клип на песню «Бутылка вина». Видео стало первым на YouTube-канале начинающего артиста.

Сын звездной пары представился под псевдонимом Архип Грек. Он прорекламировал в Instagram свою музыкальную работу и попросил всех подписаться на свой YouTube-канал, где, судя по всему, планирует продвигать свою музыку.

«Второй клип уже на подходе и в целом вас ждёт много интересного», — написал Архип Глушко.

Премьерный клип Грека ничем не примечателен среди других популярных работ современных артистов. В песне говорится о девушке, которая устала быть сильной. В клипе появляется сам певец и молодая девушка с бутылкой вина в руках.