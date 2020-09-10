Начались съемки третьего сезона «Бывших»

Актриса Любовь Аксёнова, исполняющая в сериале «Бывшие» главную роль, сообщила о старте съемок третьего сезона сериала.

«На радость участникам и всем, кто ждёт продолжения "Бывших". Мы запустились! Сценарии зубодробительныи», — написала Аксёнова в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Когда выйдут новые сезоны российских сериалов?

Актриса добавила, что продолжение сериала выйдет с тем же актёрским составом, но зрителей ждут сюрпризы. Главные роли в «Бывших» исполняют Аксёнова и Денис Шведов.

Сериал «Бывшие» рассказывает о девушке Яне из богатой семьи. Она ни в чём не нуждается, но очень одинока, и поэтому употребляет наркотики. Родители отправляют ее на лечение, где она знакомится с бывшим алкоголиком, а теперь психологом-консультантом Ильёй. Между героями возникает страсть, но быть вместе им мешают различные обстоятельства и другие персонажи.

В первом сезоне «Бывших» Яна пыталась добиться любви Ильи и завязать с наркотиками. Второй сезон оказался более эмоциональным — Илья и Яна признались, что любят друг друга, но Яна приняла тяжелое решение, пытаясь спасти своих близких, и герои снова оказались порознь.