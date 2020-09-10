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Начались съемки третьего сезона «Бывших»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ©im_lyubovaksenova, instagram.com/im_lyubovaksenova

Актриса Любовь Аксёнова, исполняющая в сериале «Бывшие» главную роль, сообщила о старте съемок третьего сезона сериала.

«На радость участникам и всем, кто ждёт продолжения "Бывших". Мы запустились! Сценарии зубодробительныи», — написала Аксёнова в Instagram.

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Актриса добавила, что продолжение сериала выйдет с тем же актёрским составом, но зрителей ждут сюрпризы. Главные роли в «Бывших» исполняют Аксёнова и Денис Шведов. 

Сериал «Бывшие» рассказывает о девушке Яне из богатой семьи. Она ни в чём не нуждается, но очень одинока, и поэтому употребляет наркотики. Родители отправляют ее на лечение, где она знакомится с бывшим алкоголиком, а теперь психологом-консультантом Ильёй. Между героями возникает страсть, но быть вместе им мешают различные обстоятельства и другие персонажи.

В первом сезоне «Бывших» Яна пыталась добиться любви Ильи и завязать с наркотиками. Второй сезон оказался более эмоциональным — Илья и Яна признались, что любят друг друга, но Яна приняла тяжелое решение, пытаясь спасти своих близких, и герои снова оказались порознь.

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Топ комментариев

fenimor

что проходит прямая линия что нет, результат НОЛЬ

turan601

да нет не 0, хоть народ раз в год веселил,чует что рейтинг на дне

Uynachalnica

Кто посмел? Выборы значит виртуальные завсегда пожалуйста, а пагаварить с вождем в бункере уже опасно?

Иркут 69

Горе то какое, великий Пу не сможет прочитать свой очередной монолог.... ☺️

Nik3316

нет, это они про официальную, просто по статистике мы богатые, а по налогам бедные...