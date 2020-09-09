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Ефремов обвинил своего адвоката в «подставе»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Адвокат Эльман Пашаев «подставил его» на восемь лет колонии, заявил актер Михаил Ефремов, его слова передала член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

По ее словам, Ефремов после приговора был в жутком расположении духа. Изучая судебную практику по делам о смертельных ДТП, он рассчитывал на более мягкое наказание. Актер признался правозащитникам, что Пашаев обещал совсем иной исход дела.

Меркачева уточнила, что если бы актер сразу признал вину и пошел на досудебное соглашение, ему не могли дать восемь лет, самый мягкий приговор предусматривал бы три с половиной года в режиме колонии-поселения.

Суд 8 сентября приговорил артиста к восьми годам лишения свободы. Кроме того, актера на три года лишили водительских прав. После приговора Ефремова отправили в СИЗО, где ему передали первую посылку, с ним также встретились общественники.

Тема: ДТП с актером Михаилом Ефремовым
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Топ комментариев

fenimor

что проходит прямая линия что нет, результат НОЛЬ

Uynachalnica

Кто посмел? Выборы значит виртуальные завсегда пожалуйста, а пагаварить с вождем в бункере уже опасно?

turan601

да нет не 0, хоть народ раз в год веселил,чует что рейтинг на дне

Nik3316

ну вот Максимка, нормальных фильмов без гомосятины ты уже и не посмотришь...

Nik3316

нет, это они про официальную, просто по статистике мы богатые, а по налогам бедные...