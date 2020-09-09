Ефремов обвинил своего адвоката в «подставе»

Адвокат Эльман Пашаев «подставил его» на восемь лет колонии, заявил актер Михаил Ефремов, его слова передала член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

По ее словам, Ефремов после приговора был в жутком расположении духа. Изучая судебную практику по делам о смертельных ДТП, он рассчитывал на более мягкое наказание. Актер признался правозащитникам, что Пашаев обещал совсем иной исход дела.

Меркачева уточнила, что если бы актер сразу признал вину и пошел на досудебное соглашение, ему не могли дать восемь лет, самый мягкий приговор предусматривал бы три с половиной года в режиме колонии-поселения.

Суд 8 сентября приговорил артиста к восьми годам лишения свободы. Кроме того, актера на три года лишили водительских прав. После приговора Ефремова отправили в СИЗО, где ему передали первую посылку, с ним также встретились общественники.