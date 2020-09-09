Вакцина от коронавируса вызвала опасную побочную реакцию

Финальная фаза клинических испытаний британской вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 ученых Оксфордского университета была временно остановлена из-за возможной опасной побочной реакции у пациента.

Тестирование на эффективность и безопасность вакцины AZD1222 приостановили, чтобы проанализировать данные о побочных эффектах, пишет Stat News. Отмечается, что это стандартная процедура при подозрении на заболевание, возникшее из-за прививки.

Специалисты собираются провести ускоренный анализ случая, чтобы минимизировать задержку клинических испытаний. Однако пока неясно, как ситуация может повлиять на готовность вакцины.

По результатам второй фазы испытаний 60% добровольцев, которым поставили прививку AZD1222, испытали такие побочные эффекты, как жар, головные боли, мышечные боли и чувствительность в месте инъекции, однако все они были незначительными.