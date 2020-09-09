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Вакцина от коронавируса вызвала опасную побочную реакцию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Финальная фаза клинических испытаний британской вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 ученых Оксфордского университета была временно остановлена из-за возможной опасной побочной реакции у пациента.

Тестирование на эффективность и безопасность вакцины AZD1222 приостановили, чтобы проанализировать данные о побочных эффектах, пишет Stat News. Отмечается, что это стандартная процедура при подозрении на заболевание, возникшее из-за прививки.

Специалисты собираются провести ускоренный анализ случая, чтобы минимизировать задержку клинических испытаний. Однако пока неясно, как ситуация может повлиять на готовность вакцины.

По результатам второй фазы испытаний 60% добровольцев, которым поставили прививку AZD1222, испытали такие побочные эффекты, как жар, головные боли, мышечные боли и чувствительность в месте инъекции, однако все они были незначительными.

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Топ комментариев

fenimor

что проходит прямая линия что нет, результат НОЛЬ

Uynachalnica

Кто посмел? Выборы значит виртуальные завсегда пожалуйста, а пагаварить с вождем в бункере уже опасно?

turan601

да нет не 0, хоть народ раз в год веселил,чует что рейтинг на дне

Nik3316

ну вот Максимка, нормальных фильмов без гомосятины ты уже и не посмотришь...

Nik3316

нет, это они про официальную, просто по статистике мы богатые, а по налогам бедные...