Google выпустила операционную систему Android 11

Американская корпорация Google представила новую операционную систему Android 11, она уже доступна для скачивания на некоторых моделях смартфонов.

Так, Android 11 уже можно установить на ряд моделей производителей Pixel, OnePlus, Xiaomi, Oppo и Realme. При этом в дальнейшем количество устройств, на которые можно установить новую систему, будет расширено.

Главным изменением Android 11 стал перенос всех чатов из мессенджеров в отдельный раздел, чтобы они не потерялись среди других уведомлений. Всплывающие чаты сделают более удобным и простым общение на телефоне.

Кроме этого, пользователи получили возможность записывать происходящее на экране, включая звук с микрофона или устройства. Ранее для этого приходилось использовать сторонние приложения.

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Все умные устройства отныне доступны в одном разделе. Чтобы перейти в него, следует нажать и удерживать кнопку питания. Также упростилось переключение между наушниками и колонкой, обновлен дизайн элементов управления медиаконтентом.

Появилась возможность предоставить одноразовый доступ приложений к камере, микрофону и местоположению. Также на устройствах с Android теперь будет автоматически сбрасываться доступ для приложений, которые давно не используются.