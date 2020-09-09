Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира 2021 года за нормализацию отношений между Израилем и ОАЭ, кандидатуру американского лидера выдвинул депутат норвежского парламента Кристиан Тюбринг-Йедде.

«Это очень, очень важный регион мира. И все усилия, которые ведут к миру в этом регионе, должны вознаграждаться Нобелевской премией мира, в том числе и для Дональда Трампа», — цитирует парламентария Fox News.

Норвежский политик сравнил подписанное недавно между Израилем и ОАЭ мирное соглашение по значимости с Кэмп-Дэвидскими соглашениями, заключенными между Израилем и Египтом в 1978 году.

Нобелевская премия мира, в отличие от прочих премий, учрежденных Альфредом Нобелем, вручается не шведскими институтами, а состоящим из пяти человек Норвежским нобелевским комитетом, члены которого избираются норвежским парламентом.