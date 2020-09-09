Отопительный сезон в Кузбассе начали на неделю раньше срока

Отопительный сезон в Кузбассе начался почти на неделю раньше обычного срока по решению региональных властей, тепло уже начали подавать в детские сады, школы, больницы, сообщается в среду на официальном сайте правительства Кузбасса.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в конце августа поручил главам городов и районов области скорректировать сроки начала отопительного сезона и начать подавать тепло досрочно. По мнению главы региона, это позволит прогреть здания и снизить риски распространения сезонных болезней, особенно среди детей, в период пандемии коронавируса.

Вечером во вторник запуск тепла произвели в Белове и Березовском, в среду — в Калтане, Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске, Мысках, Тайге, Топкинском муниципальном округе, Таштагольском и Беловском районах.

«На подготовку к отопительному сезону 2020–2021 годов направили более 7,6 млрд рублей. Такой объем вложений в коммунальную инфраструктуру позволил нам не ждать традиционной даты запуска отопительного сезона — 15 сентября, а начать отапливать уже сейчас школы, детские сады, больницы. Муниципалитеты по готовности раньше начнут отопительный сезон и в жилых домах», — приводятся в сообщении слова Цивилева.