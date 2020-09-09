НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Лукашенко припугнул европейцев «ягодками»

Источник:
Sibnet.ru
415 4
Фото: © пресс-служба президента РФ

Разведка Белоруссии располагает неопубликованной частью разговора Варшавы и Берлина о ситуации с Алексеем Навальным, заявил действующий президент страны Александр Лукашенко в интервью российским журналистам.

«Я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди», — сказал Лукашенко, уточнив при этом, что полная версия записи передана главе ФСБ России Александру Бортникову.

Президент Белоруссии также подтвердил подлинность этих записей. По его словам, переговоры перехватили специалисты радиоэлектронной разведки в Гродно, в них принимали участие представители Польши, Германии, а также США.

Белоруссия 4 сентября передала России записи, которые якобы являются переговорами Варшавы и Берлина о ситуации с Алексеем Навальным и доказывают фальсификацию его дела западными странами. Польша и ФРГ отвергли все обвинения.

Тема: Выборы президента Белоруссии
Лукашенко объяснил свое появление с автоматом
Латвия откажется от совместного с Белоруссией ЧМ по хоккею
Усатый Ургант с автоматом спародировал Лукашенко
Финский «Йокерит» бойкотировал матч в Белоруссии
смотреть все
Политика #Мир
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль прокомментировал «поглощение» Белоруссии
•
Лукашенко припугнул европейцев «ягодками»
•
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
•
Росстат обнаружил «невидимые зарплаты»
Подробности
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Выборы 13 сентября: как узнать своего кандидата?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Дорогая осень 2020-го: на что вырастут цены?
Как это работает
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Отопительный сезон в Кузбассе начали на неделю раньше срока
Сибирь 09.09.2020 18:12
Археологи нашли древний Кемерово
Сибирь 09.09.2020 17:46
Кержакову предложили пост тренера «Томи»
Сибирь 09.09.2020 17:11
Ростелеком подключил к оптике юг Красноярского края
Сибирь 09.09.2020 17:11
Самое популярное
Звезда «Аквамена» станет первым в мире ведьмаком
8350
Медики перечислили опасные сопутствующие болезни при COVID-19
4188
Ефремов сказал, на сколько его посадят
3648
УАЗ показал облик новой «Буханки»
3626
Обсуждение (4)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль прокомментировал «поглощение» Белоруссии
•
Лукашенко припугнул европейцев «ягодками»
•
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
•
Росстат обнаружил «невидимые зарплаты»
Подробности
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Выборы 13 сентября: как узнать своего кандидата?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Дорогая осень 2020-го: на что вырастут цены?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Россия обвинила Запад в создании «Новичка»
88
Омские врачи посчитали отравление Навального «фантастикой»
48
Эксперты обнаружили яд на бутылке Навального
41
Германия засекретила анализы Навального
41
Страны G7 признали отравление Навального подтвержденным
34