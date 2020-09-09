Лукашенко припугнул европейцев «ягодками»

Разведка Белоруссии располагает неопубликованной частью разговора Варшавы и Берлина о ситуации с Алексеем Навальным, заявил действующий президент страны Александр Лукашенко в интервью российским журналистам.

«Я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди», — сказал Лукашенко, уточнив при этом, что полная версия записи передана главе ФСБ России Александру Бортникову.

Президент Белоруссии также подтвердил подлинность этих записей. По его словам, переговоры перехватили специалисты радиоэлектронной разведки в Гродно, в них принимали участие представители Польши, Германии, а также США.

Белоруссия 4 сентября передала России записи, которые якобы являются переговорами Варшавы и Берлина о ситуации с Алексеем Навальным и доказывают фальсификацию его дела западными странами. Польша и ФРГ отвергли все обвинения.