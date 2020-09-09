Росстат обнаружил «невидимые зарплаты»

Росстат зафиксировал увеличение среднемесячных начисленных зарплат россиян по итогам апреля-июня, несмотря на карантин и массовое падение производства.

Данные ведомства противоречат цифрам Федеральной налоговой службы, отмечают эксперты «Центра развития» Высшей школы экономики в своем традиционном докладе «Комментарии о государстве и бизнесе».

Согласно официальной статистике, среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций после снижения в апреле на 3,2% начала расти в мае и июне на 2,9% и 2,7% , увеличившись по итогам квартала на 4,9% относительно января-марта.

Одновременно поступления НДФЛ в бюджет рухнули по итогам квартала на 10,3%, свидетельствуют данные налоговиков. В апреле падение достигало 18,6%, в мае замедлилось до 19,3%, а в июне был зафиксирован первый плюс —2,9%.

Согласно Росстату, реальная суммарная оплата труда в экономике за апрель-июнь выросла на 235 миллиардов рублей относительно прошлого года и достигла 9,445 триллиона рублей. При этом данные НДФЛ показывают, что фонд оплаты труда сократился на 950 миллиардов рублей.

Эксперты ВШЭ отмечают, что такое расхождение данных вызывает вопросы относительно статистики заработной платы, так как специалисты ведомства фактически насчитали россиянам «невидимые» доходы.

В докладе Высшей школы экономики указывается, что Росстат в целом насчитал населению более 800 миллиардов рублей доходов, которые никак не увидела налоговая служба. При этом пока неясно, данные какого ведомства более точные.