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Кержакову предложили пост тренера «Томи»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Michel perm / CC BY-SA 3.0

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин предложил пост главного тренера футбольного клуба «Томь» старшему тренеру юношеской сборной России Александру Кержакову, сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

«Болельщики знают Александра Кержакова как одного из лучших бомбардиров российского футбола, как тренера юношеской сборной страны. Сегодня его мечта – стать футбольным тренером, пройдя все ступени тренерского мастерства. Такая жизненная позиция мне импонирует и подходит нашей "Томи"», – сказал Жвачкин.

Александр Кержаков родился в 1982 году в Ленинградской области. Он заслуженный мастер спорта России, лучший бомбардир в истории российского футбола (233 гола), лучший бомбардир в истории «Зенита» (161 гол) и сборной России (30 голов). 

Ранее «Томь» расторгла контракт с главным тренером команды Василием Баскаковым с формулировкой «по обоюдному согласию сторон». Исполняющим обязанности главного тренера назначили помощника Баскакова Виктора Себелева.

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