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Ростелеком подключил к оптике юг Красноярского края

Источник:
Sibnet.ru
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Тысячи семей в селах на юге Красноярского края получили возможность использовать цифровые услуги связи по технологии GPON. Это гарантирует возможность получения не только высокосортного интернета, но и подключение дополнительных услуг, сообщила пресс-служба ПАО «Ростелеком».

Оптическую инфраструктуру ввели в селах Ермаковское, Каратузское, Краснотуранск и Селиваниха Красноярского края. GPON расшифровывается как Gigabit Passive Optical Network (пассивная оптоволоконная сеть). Скорость передачи данных может достигать 1 Гбит в секунду.

Помимо высокосортного интернета пользователи получают возможность подключения к возможности видеосервису Wink, аудиокнигам, караоке, облачным играм и образовательным программам.

Абоненты могут подключить услугу «Видеонаблюдение», являющейся элементом системы «Умный дом». Камеры можно установить внутри помещения и на улице, чтобы присматривать за придомовой территорией.

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