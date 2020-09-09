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Раскрыта тема предстоящих переговоров Путина и Лукашенко

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президента Владимир Путин и Александр Лукашенко на предстоящей встрече в Москве обсудят целый комплекс торгово-экономических вопросов, в том числе тему реструктуризации госдолга Белоруссии перед Россией, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, «на уровне экспертов и различных ведомств не прекращается работа по актуальным вопросам, будь то вопрос белорусских долгов, вопросы дорожной карты по интеграции, вопрос цен на энергоресурсы, которые поставляются в Белоруссию, вопрос будущего нашей интеграции, вопрос взаимодействия по линии огромного количества предприятий — то есть целый комплекс торгово-экономических отношений».

«Все это каждый раз обсуждается на встрече двух президентов. Сейчас, в условиях, когда, Белоруссия переживает такие непростые дни, это общение приобретает еще большую актуальность и важность», — сказал Песков.

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На уточняющий вопрос, будет ли обсуждаться тема рефинансирования белорусского госдолга перед РФ, он ответил: «Безусловно, конечно, тем более, что это обсуждалось».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что встреча Путина с Лукашенко должна состояться в Москве в ближайшие две недели. Песков также не стал называть точную дату встречи.

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