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Частные детективы займутся расследованием по страховкам

Источник:
Sibnet.ru
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Специалисты с правами детективов могут появиться в службах расследований страховых событий страховых организаций, но для этого потребуется внесение поправок в действующее законодательство, сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов.

Новый закон «О частной детективной деятельности в Российской Федерации» находится на рассмотрении в Госдуме. В нем предлагают разделить охранную и детективную деятельность, наделить частных детективов определенными правами, частично позаимствованных из оперативно-розыскной деятельности, дать действиям детектива определенный процессуальный статус, что естественно повлечет за собой внесение изменений и в уголовно-процессуальный кодекс.

«На наш взгляд, в перспективе расширение полномочий частных детективов может сыграть положительную роль и для страховой отрасли. Дело в том, что сегодня внутри многих страховых компаний существуют квалифицированные сотрудники, которые эффективно и на постоянной основе занимаются расследованиями страховых событий и обладают большими знаниями и опытом в этой области», — приводит слова Ефремова пресс-служба ВСС, РСА и НССО.

ВСС планирует разработать и утвердить стандарт служб расследований в страховых компаниях и поднять вопрос о наделении их специалистов полномочиями частных детективов, добавил он.

«Учитывая, что доля возбужденных уголовных дел по заявлениям о событиях с признаками страхового мошенничества в 2019 году составила порядка 19%, а до суда дошло менее 1%, считаем поправки в перспективе помогут расширить инструментарий страхового сообщества в борьбе со страховым мошенничеством», — пояснил Ефремов.

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