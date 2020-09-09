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Фильмы без женщин и сексуальных меньшинств оставят без «Оскара»

Источник:
Sibnet.ru
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Американская академия кинематографических искусств и наук разработала новые требования для номинации «Лучший фильм». С 2024 года получить «Оскар» смогут только фильмы с участием представителей сексуальных меньшинств, расовых или этнических групп, женщин, сообщается на официальном сайте кинопремии.

Киноакадемия разработала целый перечень требований, которые должны соблюдать производители фильмов, чтобы стать номинантом на «Оскар» в категории «Лучший фильм».

В основном речь идет о присутствии в проектах людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, представителей различных этнических групп, женщин, людей с ограниченными возможностями. Допускается, чтобы категории таких людей были задействованы в съемочном процессе или были в актерском составе.

«Диафрагма должна расширяться, чтобы отражать наше разнообразное население мира как в создании фильмов, так и в аудитории, которая с ними взаимодействует», — сказал президент Академии Дэвид Рубин.

Для 94-го и 95-го «Оскаров» (2022 и 2023 годы) эти требования будут необязательными, а с 2024 года главную американскую премию смогут получить фильмы, выполнившие все условия, установленные киноакадемией.

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