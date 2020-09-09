Школьники Бурятии переходят на «удаленку» из-за коронавируса

Две школы полностью закрылись в Улан-Удэ из-за выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще 35 классов также переведены на дистанционное обучение, сообщила представитель пресс-службы мэрии в пятницу.

«В связи с выявленными случаями COVID-19 среди учителей и учащихся Улан-Удэ, переведены на дистанционный режим обучения 35 классов в семи школах города. Полностью закрыты две школы. Учебный процесс в очном режиме в данных школах будет возобновлен с 11 сентября», — сообщили в ведомстве.

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С начала учебного года в ряде школ Сибири ввели частичный или полный карантин. Так, в Забайкалье в двух школах зарегистрированы случаи заражения нескольких педагогов коронавирусом.

В Новосибирской школе закрыли на карантин класс из-за заразившегося ученика. В Кузбассе на сутки закрывали школу после выявления COVID-19 у педагога.

Согласно требованиям Роспортебнадзора, школы должны выполнять ряд требований во избежание заражений в учебных заведениях. Так, дети не должны перемещаться между учебными кабинетами, а находится в течение дня в одном. Учителя сами должны приходить в нужные кабинеты. На входе в школу ученикам и сотрудникам также должны измерять температуру.