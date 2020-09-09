Водители описали способы сэкономить на топливе

Более половины российских автовладельцев стараются снизить расходы на топливо, говорится в аналитике Национального агентства финансовых исследований. Среди способов — плавный стиль езды и отказ от кондиционера.

Большинство водителей (62%) назвали оплату топлива ощутимой, хотя и не критичной тратой. Почти четверть респондентов (24%) признались, что заправка машины обходится им очень дорого, приводит РБК исследование НАФИ.

Среди наиболее популярных способов экономии топлива — придерживаться плавного стиля езды (39%), реже пользоваться кондиционером (13%) и реже ездить (11%).

Наиболее часто экономят горючее владельцы малолитражных машин, а также автомобилисты старше 55 лет. Меньше всего обращают внимание на расход горючего владельцы автомобилей с мощными двигателями, а также молодые водители в возрасте от 18 до 24 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Россия не готова к электромобилям

Около половины автомобилистов (44%) назвали экономичность одним из главных критериев при выборе нового автомобиля. 46% водителей заявили, что будут смотреть на расход бензина и при выборе следующей машины.

«Последние несколько лет автомобиль в России снова становится предметом роскоши. И дело не только в увеличении стоимости самого автомобиля, его обслуживания и расходов на топливо, но и в появлении косвенных расходов (страховка, хранение, парковка и многое другое), стоимость которых также постоянно растет», — пояснила директор направления исследований в сферах туризма и транспорта аналитического центра НАФИ Ирина Иванкова.