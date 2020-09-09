Пенсионерка устроила массовое ДТП в Томске

Пожилая женщина в Томске устроила аварию из трёх автомобилей, есть пострадавший, об этом сообщило в среду управление МВД по Томской области.

По информации ведомства, авария произошла вечером во вторник у дома №25 по улице Гоголя. 67-летняя женщина на Toyota Rav-4, не убедившись в безопасности маневра, при повороте врезалась в попутный Kia Rio.

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«После столкновения автомобиль Kia Rio продолжил движение и совершил наезд на припаркованный автомобиль Toyota Camry (водитель в автомобиле отсутствовал)», – сказано в сообщении.

В результате аварии пострадал 42-летний водитель Kia. Региональное управление МВД ищет свидетелей произошедшего.