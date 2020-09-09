Клиенты банков стали активно избавляться от лишних карт

Количество депозитных и кредитных карт, используемых россиянами, за второй квартал 2020 года упало на рекордный за последние пять лет показатель, следует из данных Банка России.

Число банковских карт за этот период сократилось на 2,3%, — до 190,3 миллиона карт. Последний раз подобное снижение фиксировалось в кризисном 2015 году — тогда в первом квартале число используемых россиянами карт упало на 4 миллиона единиц, приводит РИА Новости данные ЦБ.

Эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.

Среди других факторов — насыщение рынка. В среднем на одного трудоспособного россиянина приходится уже почти три карты, одна из которых обычно является основной и активно используется, а остальные получены «на всякий случай», объяснил гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

По словам аналитика финансовой группы БКС Егора Дахтлера, «люди все чаще понимают, что иметь бесчисленное количество разных карт в бумажнике бессмысленно, да и не выгодно, поскольку может взиматься комиссия за обслуживание по каждой карте».