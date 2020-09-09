Знаменитые Красные ворота передумали взрывать на Алтае

Знаменитые Красные ворота – ущелье среди высоких скал красного цвета, расположенные в Республике Алтай, передумали взрывать в рамках ремонта дороги. Их превратят в пешеходный туристический маршрут, сообщили региональные власти.

Это узкий извилистый проход между отвесными скалами красного цвета высотой около 50 метров. Здесь проходит участок Улаганского тракта, который необходимо расширять. Много лет назад во время строительства дороги проход здесь расширяли с помощью взрывных работ. Сейчас в этом месте по сути расположена однополосная дорога, по которой не могут проехать длинные грузовики.

Это место знаменито и тем, что на скале находится надпись, которую оставил участник Великой Отечественной войны С.Д. Куюков, возвращаясь домой: «С Богом возвращаюсь на Родину!!! 16 мая 1946 года».

Дорогу планируют ремонтировать по нацпроекту в 2022 году. Дорожники собирались начать ремонт именно с Красных ворот. При этом жители опасались, что памятник природы будет поврежден, ведь дорогу хотели расширять.

В итоге в этом месте работы решили не проводить, а проложить альтернативный объезд. При этом путь к Красным воротам останется в стороне от основной трассы и со временем станет пешеходно-туристическим маршрутом.

Строительство новой дороги необходимо для перспективного развития Улаганского района в целом и его транспортной инфраструктуры. Ремонт начнется в 2022 году, до конца 2023 года дорогу от Акташа до Улагана планируется полностью заасфальтировать.