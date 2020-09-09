Роналду вторым в истории забил 100 голов за сборную

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал вторым игроком в истории, забившем более 100 мячей за национальную команду, и первым европейцем, кому покорилась эта отметка.

Роналду сделал дубль в игре со сборной Швеции в Лиге наций, эти голы стали для форварда 100 и 101 в составе национальной сборной.

Больше Роналду за национальную команду в истории футбола забил только уже завершивший карьеру иранец Али Даеи, на счету которого 109 голов.

«Все прошло хорошо, мне удалось достичь отметки в 100 голов. Рекорды — это не навязчивая идея, потому что я считаю, что достижения появляются естественным образом», — прокомментировал рекорд Роналду.