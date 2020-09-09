Роналду вторым в истории забил 100 голов за сборную

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал вторым игроком в истории, забившем более 100 мячей за национальную команду, и первым европейцем, кому покорилась эта отметка.
Роналду сделал дубль в игре со сборной Швеции в Лиге наций, эти голы стали для форварда 100 и 101 в составе национальной сборной.
Больше Роналду за национальную команду в истории футбола забил только уже завершивший карьеру иранец Али Даеи, на счету которого 109 голов.
«Все прошло хорошо, мне удалось достичь отметки в 100 голов. Рекорды — это не навязчивая идея, потому что я считаю, что достижения появляются естественным образом», — прокомментировал рекорд Роналду.
Фирменная стойка. Быстрый взгляд на мяч. И удар— Матч ТВ (@MatchTV) September 8, 2020
Смотри, как красиво Криш забил сотый гол за сборную https://t.co/3SEoFd4Mxn pic.twitter.com/58i84AqSXK
Vitall2005Вот и доказательство что отравление Навального это фейк.
vad7958Симулянт этот Навальный мелкая сошка в большой игре
Иркут 69Из 8 лет срока, минимум 3 года - "заслуга" этого афериста от юриспруденции. И этот персонаж будет что...
Nik3316перевертыш 69, прокомментируй новость, зачем немцы данные секретят, а не на суд всему миру выносят для...
ponhik78У нас есть доказательства, но мы вам их не покажем. Как обычно у них в последнее время)))