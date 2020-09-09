Прямую линию с Путиным отменили

«Прямая линия с Владимиром Путиным», во время которой жители страны задают вопросы президенту, в традиционном формате в этом году не состоится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Из-за сложившихся в нынешнем году условий «президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев», приводит ТАСС слова Пескова. «Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним», — сказал пресс-секретарь Путина.

В декабре состоится ежегодная пресс-конференция президента, в которую попробуют «добавить какие-то элементы прямой линии, элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов».

Прямая линия, во время которой Путин общается с жителями страны и отвечает на их вопросы, впервые состоялась в 2001 году. С тех их было 17, кроме 2004 и 2012 годов. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года — 4 часа 47 минут.