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МВД в Бурятии заплатит мужчине за истязания и пытки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

МВД Бурятии выплатит компенсацию мужчине, с которого полицейские выбивали признание в краже кедровых орехов, истязая несчастного электрошокером, наручниками и пластиковым пакетом, сообщила правозащитная организация «Зона права».

Инцидент произошел в 2016 году в Закаменском районе. Согласно материалам районного суда, в полицию обратились представители фирмы, занимающейся переработкой кедровых орехов, и сообщили о краже продукции.

В тот же день начальник районного отела Эрдэм Хажитов пригласил одного из местных жителей в служебный кабинет под предлогом беседы. Мужчина пришел. Вместе с Хажитовым в отделе находились его коллеги Владимир Базарсадаев и Давид Абрамов.

Трое полицейских в ходе беседы предложили мужчине взять вину за украденные орехи на себя. Возмущенный местный житель отказался. Тогда стражи порядка решили выбить признание. Начали с того, что подкинули подозреваемого вверх «не менее шести раз на высоту около двух метров».

#Законы
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После этого полицейские связали подозреваемому руки, положили его на пол и надели на голову полиэтиленовый пакет. Мужчина начал задыхаться. Его били и пинали. 

Брызгали в рот перцовым баллончиком, истязали электрошокером. Пытки «сломали» местного жителя и он дал признательные показания.

В 2019 году суд признал полицейских виновными по статье 258 УК РФ (превышение должностных полномочий). И приговорил каждого к лишению свободы на срок более трех лет условно.

По информации «Зоны права», во вторник суд взыскал 100 тысяч рублей с МВД России за пытки. Но правозащитники намерены обжаловать решение суда.

«Считаем присужденную сумму мизерной. Согласно практике ЕСПЧ, сумма в 2 миллиона рублей, которую пострадавший указал в заявлении, является адекватной тем унижениям и страданиям, которые он перенес», — заявил адвокат Виталий Лапердин.

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