Тува восстановит довоенное поголовье лошадей

Тува увеличила в три раза поголовье лошадей за 20 лет и вошла в пятерку коневодческих регионов России, сообщает правительство
Республики.
Численность лошадей в хозяйствах республики была
максимальной в 1940 году – 122 тысячи голов. С началом войны более половины
табуна была передана в качестве помощи Советскому Союзу – на мясо, а также для
использования в качестве рабочей и тягловой силы. К концу войны поголовье
лошадей составляло чуть больше 60 тысяч.
В послевоенные годы в связи с механизацией сельского
хозяйства оно продолжало сокращаться и достигло минимума в 2000 году,
уменьшившись до 25 тысяч голов. Рост начался с 2009 года, когда власти
республики начали уделять первостепенное внимание развитию животноводства,
объявив его основой всего аграрного сектора.
За сравнительно короткий срок численность лошадей
увеличилась почти втрое. На начало 2020 года в хозяйствах всех форм их
насчитывалось 83,5 тысячи. Тува на пятом месте в России среди регионов, в
которых разводят лошадей – после Якутии, Башкирии, Алтая и Забайкалья.
При таких темпах, считают специалисты, вполне может к 2025
году вернуть довоенную численность табуна и даже превысить ее.
«Коневоды говорят, что мы в состоянии превзойти довоенную
численность табуна, если будем грамотно развивать все три направления в
коневодстве – мясное, спортивное и племенное. Особенно важно сосредоточить
усилия на возрождении местной породы, сохранении ее чистоты. Для этого надо
увеличивать субсидирование отрасли, создавать необходимую инфраструктуру,
организовывать и развивать предприятия, где востребованы лошади – от туризма до
иппотерапии», — сказал глава Тувы Шолбан Кара-оол.