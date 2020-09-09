Тува восстановит довоенное поголовье лошадей

Тува увеличила в три раза поголовье лошадей за 20 лет и вошла в пятерку коневодческих регионов России, сообщает правительство Республики.

Численность лошадей в хозяйствах республики была максимальной в 1940 году – 122 тысячи голов. С началом войны более половины табуна была передана в качестве помощи Советскому Союзу – на мясо, а также для использования в качестве рабочей и тягловой силы. К концу войны поголовье лошадей составляло чуть больше 60 тысяч.

В послевоенные годы в связи с механизацией сельского хозяйства оно продолжало сокращаться и достигло минимума в 2000 году, уменьшившись до 25 тысяч голов. Рост начался с 2009 года, когда власти республики начали уделять первостепенное внимание развитию животноводства, объявив его основой всего аграрного сектора.

За сравнительно короткий срок численность лошадей увеличилась почти втрое. На начало 2020 года в хозяйствах всех форм их насчитывалось 83,5 тысячи. Тува на пятом месте в России среди регионов, в которых разводят лошадей – после Якутии, Башкирии, Алтая и Забайкалья.

При таких темпах, считают специалисты, вполне может к 2025 году вернуть довоенную численность табуна и даже превысить ее.

«Коневоды говорят, что мы в состоянии превзойти довоенную численность табуна, если будем грамотно развивать все три направления в коневодстве – мясное, спортивное и племенное. Особенно важно сосредоточить усилия на возрождении местной породы, сохранении ее чистоты. Для этого надо увеличивать субсидирование отрасли, создавать необходимую инфраструктуру, организовывать и развивать предприятия, где востребованы лошади – от туризма до иппотерапии», — сказал глава Тувы Шолбан Кара-оол.