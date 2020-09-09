НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Влюбленные разбойники в Иркутске сбежали из-под конвоя

Источник:
Sibnet.ru
304 1
Фото: © Sibnet.ru

Полицейские в Иркутской области разыскивают сбежавших из-под стражи мужчину и женщину, ранее осужденных за серию разбойных вооруженных нападений. Оба преступника опасны, сообщил Sibnet.ru начальник отдела информации и общественных связей областного ГУ МВД Герман Струглин.

Сбежавшие — 31-летний Сергей Устюгов и 24-летняя Татьяна Никитина. Их осудили три года назад и отправили в колонию. Приговор им вынесли по целому «букету» статей — серию разбойный вооруженных нападений, краж и незаконный оборот оружия.

«Они совершали разбойные нападения на ювелирные и продовольственные магазины. На торговые точки, где есть деньги. В свое время у них было изъято оружие», — дополнил Струглин.

Фото: © ГУ МВД по Иркутской области

Но уже после того, как их осудили, следствие вышло на новые эпизоды преступлений, к которым влюбленная парочка могла быть причастна. Осужденных вывезли на следственный эксперимент.

«После следственных действий их конвоировали и в какой-то момент упустили. В деталях и причинах сейчас разбираются, назначена служебная проверка», — добавил начальник отдела областного ГУ МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак ловят беглых преступников. ФОТО

Струглин предупредил, что разбойники опасны для общества. «Сложно прогнозировать насколько. Но вряд ли на свободе их ждет постоянный источник дохода и нельзя исключать, что они могут добывать себе денежные средства и другие блага незаконным путем», — резюмировал он.

Не исключено, что оба подались в бега в другие регионы, но они также могут прятаться на территории Иркутского района, либо Ангарского городского округа.

Еще по теме
Хвост затонувшего 14 лет назад гидросамолета нашли в Телецком озере
Вандалы в Томске разрушили выставку женского фестиваля
Собака в Томске полчаса плавала в заброшенном колодце и выжила
Юную подписчицу «Колумбайна» выписали из психдиспансера Красноярска
смотреть все
ЧП #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Жители не смогут пожаловаться Путину
•
Медведев предложил ввести для всех гарантированный доход
•
Клиенты банков стали активно избавляться от лишних карт
•
Власти согласились на выходной 31 декабря
Подробности
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Выборы 13 сентября: как узнать своего кандидата?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Дорогая осень 2020-го: на что вырастут цены?
Как это работает
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Пенсионерка устроила массовое ДТП в Томске
Сибирь 09.09.2020 14:11
Школьники Бурятии переходят на «удаленку» из-за коронавируса
Сибирь 09.09.2020 14:06
Неизвестные распространяли фейки от имени новосибирского избиркома
Сибирь 09.09.2020 13:38
Знаменитые Красные ворота передумали взрывать на Алтае
Сибирь 09.09.2020 13:27
Самое популярное
Звезда «Аквамена» станет первым в мире ведьмаком
8280
Медики перечислили опасные сопутствующие болезни при COVID-19
4075
Ефремов сказал, на сколько его посадят
3559
УАЗ показал облик новой «Буханки»
3527
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Жители не смогут пожаловаться Путину
•
Медведев предложил ввести для всех гарантированный доход
•
Клиенты банков стали активно избавляться от лишних карт
•
Власти согласились на выходной 31 декабря
Как это работает
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Россия обвинила Запад в создании «Новичка»
88
Омские врачи посчитали отравление Навального «фантастикой»
42
Эксперты обнаружили яд на бутылке Навального
41
Германия засекретила анализы Навального
40
Берлин опроверг заявление Лукашенко о фальсификации с Навальным
31