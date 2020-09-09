Влюбленные разбойники в Иркутске сбежали из-под конвоя

Полицейские в Иркутской области разыскивают сбежавших из-под стражи мужчину и женщину, ранее осужденных за серию разбойных вооруженных нападений. Оба преступника опасны, сообщил Sibnet.ru начальник отдела информации и общественных связей областного ГУ МВД Герман Струглин.

Сбежавшие — 31-летний Сергей Устюгов и 24-летняя Татьяна Никитина. Их осудили три года назад и отправили в колонию. Приговор им вынесли по целому «букету» статей — серию разбойный вооруженных нападений, краж и незаконный оборот оружия.

«Они совершали разбойные нападения на ювелирные и продовольственные магазины. На торговые точки, где есть деньги. В свое время у них было изъято оружие», — дополнил Струглин.

Фото: © ГУ МВД по Иркутской области

Но уже после того, как их осудили, следствие вышло на новые эпизоды преступлений, к которым влюбленная парочка могла быть причастна. Осужденных вывезли на следственный эксперимент.

«После следственных действий их конвоировали и в какой-то момент упустили. В деталях и причинах сейчас разбираются, назначена служебная проверка», — добавил начальник отдела областного ГУ МВД.

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Струглин предупредил, что разбойники опасны для общества. «Сложно прогнозировать насколько. Но вряд ли на свободе их ждет постоянный источник дохода и нельзя исключать, что они могут добывать себе денежные средства и другие блага незаконным путем», — резюмировал он.

Не исключено, что оба подались в бега в другие регионы, но они также могут прятаться на территории Иркутского района, либо Ангарского городского округа.