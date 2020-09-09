Мишустина призвали вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с призывом вернуть индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам.

«Принятие поправок в Конституцию Российской Федерации в июле предполагает подготовку ряда новых нормативных актов и внесение изменений в действующее законодательство РФ. В этой связи Федерация независимых профсоюзов России обратилась с предложением вернуться к проблеме восстановления индексации страховых пенсий работающим пенсионерам», — говорится в обращении ФНПР.

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Профсоюзы призвали Мишустина дать поручение еще раз рассмотреть «предложения о реализации вышеуказанной конституционной гарантии и восстановлении прав работающих пенсионеров на индексацию пенсий».

Экс-глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов ранее говорил, что на возобновление индексации пенсии работающим пенсионерам потребуется в 2020 году порядка 368 миллиардов рублей. Индексация пенсий работающих пенсионеров прекращена с 2016 года. У неработающих она ежегодно индексируется с 1 января.