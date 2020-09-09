НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Власти согласились на выходной 31 декабря

Источник:
Sibnet.ru
452 4
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Министерство труда предложило сделать 31 декабря выходным днем — такая инициатива содержится в проекте постановления правительства о переносе выходных в 2021 году.

Согласно документу, в 2021 году граждане будут отдыхать с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября и 31 декабря.

«Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса: выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля», — говорится в сообщении ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак не устать от отдыха: труд, сон и вечеринки

Группа депутатов от ЛДПР в ноябре 2019 года выступала с инициативой сделать 31 декабря выходным. То же самое предложение они повторили в августе этого года.

Правительство идею не поддерживало, аргументировав это тем, что «продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов, которые отсчитываются от времени окончания работы накануне выходного дня до момента начала работы в следующий после выходного рабочий день». В 2021 году перенос будет сделан, не нарушая нормы Трудового кодекса.

Еще по теме
Утверждены правила ограничения цен на лекарства
Госдума поддержала отмену налога на имущество для многодетных
Кредиты, школы, тюрьмы: какие законы изменятся в сентябре
Операторы запустят систему блокировки звонков мошенников
смотреть все
Жизнь #Законы #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Жители не смогут пожаловаться Путину
•
Медведев предложил ввести для всех гарантированный доход
•
Клиенты банков стали активно избавляться от лишних карт
•
Власти согласились на выходной 31 декабря
Подробности
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Выборы 13 сентября: как узнать своего кандидата?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Дорогая осень 2020-го: на что вырастут цены?
Как это работает
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Пенсионерка устроила массовое ДТП в Томске
Сибирь 09.09.2020 14:11
Школьники Бурятии переходят на «удаленку» из-за коронавируса
Сибирь 09.09.2020 14:06
Неизвестные распространяли фейки от имени новосибирского избиркома
Сибирь 09.09.2020 13:38
Знаменитые Красные ворота передумали взрывать на Алтае
Сибирь 09.09.2020 13:27
Самое популярное
Звезда «Аквамена» станет первым в мире ведьмаком
8280
Медики перечислили опасные сопутствующие болезни при COVID-19
4075
Ефремов сказал, на сколько его посадят
3559
УАЗ показал облик новой «Буханки»
3527
Обсуждение (4)
КАРТИНА ДНЯ
•
Жители не смогут пожаловаться Путину
•
Медведев предложил ввести для всех гарантированный доход
•
Клиенты банков стали активно избавляться от лишних карт
•
Власти согласились на выходной 31 декабря
Подробности
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Выборы 13 сентября: как узнать своего кандидата?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Дорогая осень 2020-го: на что вырастут цены?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Россия обвинила Запад в создании «Новичка»
88
Омские врачи посчитали отравление Навального «фантастикой»
42
Эксперты обнаружили яд на бутылке Навального
41
Германия засекретила анализы Навального
40
Берлин опроверг заявление Лукашенко о фальсификации с Навальным
31