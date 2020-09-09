Власти согласились на выходной 31 декабря

Министерство труда предложило сделать 31 декабря выходным днем — такая инициатива содержится в проекте постановления правительства о переносе выходных в 2021 году.

Согласно документу, в 2021 году граждане будут отдыхать с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября и 31 декабря.

«Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса: выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля», — говорится в сообщении ведомства.

Группа депутатов от ЛДПР в ноябре 2019 года выступала с инициативой сделать 31 декабря выходным. То же самое предложение они повторили в августе этого года.

Правительство идею не поддерживало, аргументировав это тем, что «продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов, которые отсчитываются от времени окончания работы накануне выходного дня до момента начала работы в следующий после выходного рабочий день». В 2021 году перенос будет сделан, не нарушая нормы Трудового кодекса.