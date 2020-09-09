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Шоу «Удивительные люди» устроило кастинг в TikTok

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Удивительные люди»

Пользователи сервиса TikTok смогут побороться за участие в следующем сезоне проекта «Удивительные люди» на канале «Россия», сообщила пресс-служба телеканала.

Конкурс в TikTok пройдет в несколько этапов. Отбирать участников будут на шестой сезон телепроекта, который выйдет на «России 1» в 2021 году.

Правила участия:

  • Снять видео со своими удивительными способностями
  • Выложить в TikTok с тегом #УдивительныеЛюди
  • Отметить аккаунт @tvrussia1

Победитель челленджа появится в шестом сезоне «Удивительных людей» и поборется за кубок проекта и миллион рублей.

«Удивительные люди» — российская версия шоу The Brain, один из самых рейтинговых развлекательных проектов канала «Россия 1». Участники проекта показывают свои уникальные способности, например, говорят на забытых языках, перемещают предметы в пространстве, определяют виды сотен растений и попадают швейной иглой в мишень.

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