Шоу «Удивительные люди» устроило кастинг в TikTok

Пользователи сервиса TikTok смогут побороться за участие в следующем сезоне проекта «Удивительные люди» на канале «Россия», сообщила пресс-служба телеканала.

Конкурс в TikTok пройдет в несколько этапов. Отбирать участников будут на шестой сезон телепроекта, который выйдет на «России 1» в 2021 году.

Правила участия:

Снять видео со своими удивительными способностями

Выложить в TikTok с тегом #УдивительныеЛюди

Отметить аккаунт @tvrussia1

Победитель челленджа появится в шестом сезоне «Удивительных людей» и поборется за кубок проекта и миллион рублей.

«Удивительные люди» — российская версия шоу The Brain, один из самых рейтинговых развлекательных проектов канала «Россия 1». Участники проекта показывают свои уникальные способности, например, говорят на забытых языках, перемещают предметы в пространстве, определяют виды сотен растений и попадают швейной иглой в мишень.