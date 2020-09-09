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Строителям Восточного обхода удалось сохранить контракт

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Арбитражный суд Новосибирской области не позволил Федеральному управлению автомобильных дорог «Сибирь» разорвать контракт на строительство Восточного обхода с компанией «Сибмост», сообщается на сайте суда.

ФУАД «Сибирь» направило в подрядную организацию АО «Сибмост» решение об одностороннем отказе от исполнения госконтракта на строительство I этапа Восточного обхода Новосибирска из-за отставания от графика работ и нарушений в строительстве, которые подрядчик игнорировал, а не устранял. Это решение должен был подтвердить Арбитражный суд Новосибирской области.

Но судья этого не сделала. «Отказать в иске (ФУАД к «Сибмосту»)», — говорится в решении суда. Мотивировочное решение, где объясняется позиция суда, на сайте еще не опубликовано.

Восточный обход — автодорога протяженностью 80 километров, которая в перспективе должна соединить Северный обход, Гусинобродское шоссе и федеральную трассу М-52 (Чуйский тракт). Строительство первого 20-километрового участка (Раздольное — Барышево — Академгородок-Кольцово) началось в 2013 году, на него было выделено 10,3 миллиарда рублей.

Первоначально объект должны были сдать в 2017 году, но затем сроки постоянно отодвигались. Весной Минтранс региона сообщил, что дорогу планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Первый этап Восточного обхода готов только на 45%.

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ponhik78

У нас есть доказательства, но мы вам их не покажем. Как обычно у них в последнее время)))