Шоу «Орел и решка» превратится в фильм

Приключенческая комедия на основе шоу про путешествия «Орел и решка» была представлена на очной защите проектов, претендующих на получение господдержки производства в 2020 году, во вторник.

По словам продюсера картины Нателлы Крапивиной, сценарий фильма по «Орлу и решке» пишется уже три года.

Сценарий фильма подготовит Андрей Золотарев, который ранее работал над такими картинами как «Спутник», «Притяжение», «Тренер» и «Лед 2».

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На создание картины планируется потратить 160 миллионов рублей, из которых 60 миллионов пойдет на промокампанию. По итогам проката авторы надеются собрать 400 миллионов рублей.