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Шоу «Орел и решка» превратится в фильм

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Орел и решка»

Приключенческая комедия на основе шоу про путешествия «Орел и решка» была представлена на очной защите проектов, претендующих на получение господдержки производства в 2020 году, во вторник.

По словам продюсера картины Нателлы Крапивиной, сценарий фильма по «Орлу и решке» пишется уже три года.

Сценарий фильма подготовит Андрей Золотарев, который ранее работал над такими картинами как «Спутник», «Притяжение», «Тренер» и «Лед 2».

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На создание картины планируется потратить 160 миллионов рублей, из которых 60 миллионов пойдет на промокампанию. По итогам проката авторы надеются собрать 400 миллионов рублей.

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Топ комментариев

Vitall2005

Вот и доказательство что отравление Навального это фейк.

vad7958

Симулянт этот Навальный мелкая сошка в большой игре

Иркут 69

Из 8 лет срока, минимум 3 года - "заслуга" этого афериста от юриспруденции. И этот персонаж будет что...

Nik3316

перевертыш 69, прокомментируй новость, зачем немцы данные секретят, а не на суд всему миру выносят для...

ponhik78

У нас есть доказательства, но мы вам их не покажем. Как обычно у них в последнее время)))