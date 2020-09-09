«Текстовые бомбы» стали приходить пользователям WhatsApp

Эксперты безопасности сообщили о появлении в WhatsApp «страшных» сообщений, полностью выводящих мессенджер из строя.

«Текстовые бомбы» состоит из случайного набора необычных символов, его прочтение может привести к циклическому сбою приложения. Появились, приводит РИА Новости мнение экспертов портала WABetainfo.

Проблема актуальна для мобильных операционных систем iOS и Android, в некоторых случаях пользователям приходится полностью переустанавливать мессенджер.

В случае получения такого сообщения пользователь должен попытаться заблокировать отправителя с помощью браузерной версии WhatsApp Web. Кроме того, во избежание проблем следует установить более строгие настройки конфиденциальности.