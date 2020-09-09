Ученые СФУ решат проблему снежных заносов на дороге в Норильске

Ученые выполнят конструкторские работы по снижению снеговых заносов автомобильной дороги Норильск — Алыкель, сообщает пресс-служба СФУ.

Эксперты определят наиболее проблемные участки дороги Норильск — Алыкель, где вероятность образования снеговых заносов наиболее высока, изучат прилегающую местность и рельеф этих участков. После этого им предстоит установить снеговую нагрузку, преимущественное направление и силу ветра, и определить наиболее перспективные снегонаправляющие конструкции.

На проведение необходимых исследований и подготовку экспертного заключения понадобится полтора года.

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«На основе результатов численного и физического моделирования будут сформированы требования к конструкциям и материалам, которые обеспечат механическую прочность в условиях больших ветровых нагрузок при крайне низких температурах», — рассказал проректор СФУ по научной работе Руслан Барышев.

С помощью методов вычислительной аэродинамики будет разработана детальная математическая модель образования снежных заносов. В результате расчетных исследований разработают наиболее эффективные ветровые и снегозадерживающие конструкции.

Проблема борьбы со снеговыми заносами актуальна не только для Норильска, но и для других северных территорий края, арктических регионов России. Рекомендации по борьбе с заносами готовы взять на вооружение власти и других арктических регионов.