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Замглавы Минэнерго России задержан по подозрению в мошенничестве

Источник:
ТАСС
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Фото: © Минэнерго России

Правоохранительные органы задержали заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова по подозрению в мошенничестве. В ведомстве изъяты документы, представляющие интерес для следствия.

«С Тихоновым с утра проводятся следственные действия. Он задержан по подозрению в хищениях путем мошенничества в крупном размере», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее источник сообщил, что в министерстве энергетики проводятся следственные действия, изымаются документы, представляющие интерес для следствия.

По информации газеты «Коммерсантъ», речь идет о хищениях при реализации утвержденной в 2014 году госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013-2015 годы. На эти цели было получены субсидии на общую сумму 968 миллионов рублей, часть из которых могла быть похищена.

Анатолий Тихонов с 2003 года по 2008 года был заместителем губернатора Красноярского края. С 2008 по 2013 год входил в число членов правления Внешэкономбанка и занимал должность первого зампреда корпорации. С 2014 по 2019 годы возглавлял «Российское энергетическое агентство» Минэнерго РФ. В июле 2019 года назначен заместителем министра энергетики.

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