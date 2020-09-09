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Страны G7 признали отравление Навального подтвержденным

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Министры иностранных дел стран-участниц «Большой семерки» (G7) выступили с совместным заявлением, где осудили отравление оппозиционного политика Алексея Навального.

Германия проинформировала остальных членов объединения (Великобритания, Канада, Италия, США, Франция, Япония), что клинические и токсикологические выводы немецких врачей и экспертов говорят о том, что Навальный стал жертвой химической атаки с применением нервно-паралитического вещества из группы «Новичок», приводит РБК заявление «Большой семерки».

Главы МИД G7 призвали Россию провести максимально быстрое и прозрачное расследование произошедшего и наказать виновных за «это ужасное нападение с отравлением». «Мы <...> решительно осуждаем подтвержденное отравление Алексея Навального», — сказано в документе.

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Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске. Он впал в кому. 22 августа Навального политика перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября правительство Германии заявило, что результаты экспертизы показали наличие в организме следов яда из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».

Россия запросила у Германии результаты обследования. МИД России и Кремль заявили, что точных данных немецкая сторона не предоставила. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что до отправки Навального в Берлин российские врачи взяли целый комплекс анализов у оппозиционера, но никаких отравляющих веществ выявлено не было.

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