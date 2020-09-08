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Лукашенко объяснил свое появление с автоматом

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил свое появление с автоматом на публике, по его словам, это был «порыв души».

«Вы знаете, это был порыв души. Это был порыв души. Возможно, если бы я был все-таки менее взведен, я бы этого не сделал. Но этот порыв души показал, что никуда я не уйду и Белоруссию никому не отдам», — сказал Лукашенко в интервью российским журналистам.

Ролик с прилетом Лукашенко на вертолете к президентской резиденции появился в интернете 23 августа. Пользователей удивило, что президент Белоруссии вышел из вертолета в бронежилете и с автоматом в руках. Его также сопровождал вооруженный сын Николай.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, согласно официальным данным, победу на них одержал Лукашенко. Оппозиция считает итоги голосования сфальсифицированными. В стране продолжаются массовые акции протеста.

Тема: Выборы президента Белоруссии
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