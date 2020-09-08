Обнародованы результаты поиска внеземных цивилизаций

Австралийский радиотелескоп MWA завершил сканирование участка неба в районе созвездия Паруса, который содержит не менее 10 миллионов звезд. Астрономы пытались обнаружить любые техногенные сигналы в космосе.

Исследователям не удалось обнаружить следы внеземных цивилизаций, пишет Publicationsof the Astronomical Society of Australia. Работа стала самым большим и глубоким обзором космоса в рамках проекта по поиску внеземного разума SETI.

Площадь исследования включала 195 звезд, видимых невооруженных глазом, а также около десяти миллионов доступных с помощью радиотелескопа. Отдельно исследователи изучили сигналы от шести экзопланет.

При этом отмечается, что астрономы не рассматривают отсутствие сигналов как отрицательный результат. Внеземные цивилизации могут просто не использовать привычное для землян радиоизлучение.

Планируется, что ученые продолжат поиски инопланетян с помощью MWA. Пока обследована лишь небольшая часть космоса, тогда как галактика Млечный Путь включает от 100 до 400 миллиардов звезд.