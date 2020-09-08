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Microsoft представила бюджетную консоль Xbox Series S

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Microsoft официально представила бюджетную консоль Xbox Series S, которая станет самой доступной в линейке, сообщается в официальном аккаунте Xbox в соцсети Twitter.

«Xbox Series S — производительность нового поколения в самом маленьком Xbox за всю историю. Цена — 299 долларов», — говорится в сообщении. Новинка получит компактный корпус и боковую решетку вентиляции.

Выход устройства состоится 10 ноября. Официальных данных о характеристиках и возможностях консоли Microsoft пока не раскрывает, однако по фотографиям понятно, что у приставки отсутствует привод для дисков.

Инсайдеры утверждают, что Xbox Series S будет отличаться от старшей модели более низкой производительностью графического процессора. В результате консоль не сможет запускать игры нового поколения в разрешении 4К.

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