Microsoft представила бюджетную консоль Xbox Series S

Компания Microsoft официально представила бюджетную консоль Xbox Series S, которая станет самой доступной в линейке, сообщается в официальном аккаунте Xbox в соцсети Twitter.

«Xbox Series S — производительность нового поколения в самом маленьком Xbox за всю историю. Цена — 299 долларов», — говорится в сообщении. Новинка получит компактный корпус и боковую решетку вентиляции.

Let’s make it official!



Xbox Series S | Next-gen performance in the Xbox ever. $299 (ERP).



Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq — Xbox (@Xbox) September 8, 2020

Выход устройства состоится 10 ноября. Официальных данных о характеристиках и возможностях консоли Microsoft пока не раскрывает, однако по фотографиям понятно, что у приставки отсутствует привод для дисков.

Инсайдеры утверждают, что Xbox Series S будет отличаться от старшей модели более низкой производительностью графического процессора. В результате консоль не сможет запускать игры нового поколения в разрешении 4К.